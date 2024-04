Inter-Torino, è tutto pronto per la festa | Le ultimissime sulle formazioni

Nonostante la questione scudetto sia stata già archiviata, l’Inter vuole vincere per regalare altri punti a Inzaghi per arrivare magari a quota 101. Diversi i cambi per il tecnico nerazzurro, che deve fare a meno di Acerbi e Dimarco.

Inter-Torino: le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.