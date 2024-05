Inter, il PSG insiste per Thuram | I parigini pronti a pagare la clausola

Squadra che vince non si cambia. Questa la filosofia che vorrebbe adottare l’Inter in questa sessione di mercato, in cui Marotta e Ausilio faranno di tutto per assicurare ad Inzaghi una rosa più competitiva di quella attuale, soprattutto cercando di trattenere i titolari. C’è però uno degli idoli dei tifosi neroazzurri che potrebbe fare le valigie in estate, e la sua eventuale partenza potrebbe non dipendere direttamente dal volere del club.

Inter, la clausola di Thuram non spaventa il PSG

La grande stagione di Marcus Thuram ha entusiasmato notevolmente il popolo neroazzurro, che hanno visto il sostituto di Lukaku superare notevolmente il belga dello scorso anno; sul contratto che l’ex ‘Gladbach ha firmato la scorsa stagione con l’Inter è però presente una clausola rescissoria di 85 milioni, che, seppur alta, non spaventa di certo le big del calcio europeo.

Negli ultimi giorni si è registrato per il francese un forte interesse del Paris Saint-Germain, che, soprattutto dopo l’inaspettata eliminazione in Champions League per mano del Borussia Dortmund, vorrebbero impreziosire ulteriormente la rosa di Tuchel, e non sarebbe una follia pensare che i parigini possano spendere questa cifra per Thuram, strappandola di fatto all’Inter.