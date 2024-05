Frosinone-Inter, le scelte di Di Francesco e Inzaghi

Ancora una squadra in lotta salvezza sul cammino dell’Inter in questa passerella finale dopo la vittoria del ventesimo titolo della sua storia. Questa volta il Frosinone che davanti al proprio pubblico ha bisogno dei tre punti per fare un passo deciso verso la salvezza. Pochi i dubbi rimasti sulle scelte di formazione, soprattutto in casa Frosinone, mentre per Simone Inzaghi spazio a tutti in queste ultime giornate e possiamo aspettarci qualche sorpresa.

Frosinone-Inter, le probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.