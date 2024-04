Bayer Leverkusen-Roma: sold out il settore giallorosso | 1700 i biglietti venduti

Ancora non si è giocata l’andata, eppure a Roma si è già pronti a dare il tutto per tutto: sold out in un’ora il settore ospiti per il ritorno della semifinale di Europa League a Leverkusen. Questo giovedì sono i tedeschi ad aspettare la bolgia romana dell’Olimpico, pienissimo come al solito, ma la squadra di De Rossi, nell’inferno che ci si aspetta alla BayArena il 9 maggio, non sentirà la mancanza dei suoi tifosi.

1.700 biglietti volatilizzati

Alle 12 di oggi è scattata la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista del match in Germania, in programma per il 9 maggio alle 21:00. I 1.700 posti disponibili sono andati esauriti già dagli abbonati che hanno avuto la prelazione per il tagliando (prezzo di 15 euro): prevedibile, considerata la lunga fila già presente al momento dell’apertura della vendita.