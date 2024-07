Conte avvisa: “Un vantaggio non fare le coppe? Senza Champions non puoi fare una rosa competitiva”

Antonio Conte sta preparando il Napoli per la prossima stagione di campionato. L’allenatore salentino in ritiro con la squadra ha parlato ai microfoni della Rai sul vantaggio o meno di non giocare le coppe il prossimo anno, e sullo stimolo della vittoria. Ecco le sue dichiarazioni.

Conte: “Senza coppe puoi lavorare tutta la settimana. Importante capire chi rimane e chi va via”

“Anche quando si vince si devono fare sempre delle valutazioni per capire cosa si può migliorare, a volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove migliorare per continuare a essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi essere bravo a tenere le cose buone e a buttare quello che si deve buttare”.

Successivamente sul fatto che il Napoli non disputerà le coppe europee, un vantaggio o uno svantaggio? “C’è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions. Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step è fare valutazioni in campo, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti”.