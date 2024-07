Il Milan ha puntato Fofana e non ha intenzione di perderlo, tant’è che la dirigenza rossonera ha aumentato l’offerta per il francese reduce dall’Europeo con la sua nazionale: 12 milioni più bonus, ma il Monaco ne chiede 18.

Milan, giorni decisivi per Fofana e Samardic

Youssuf Fofana è nel mirino rossonero da mesi, la dirigenza non ha intenzione di perdere tutto il lavoro messo a punto in questo periodo. Il club rossonero ha aumentato a 12 milioni più bonus l’offerta al Monaco che però continua a chiederne 18. Il Milan punta a chiudere la trattativa già nella prossima settimana. Il mediano francese, in scadenza nel 2025, è reduce dall’Europeo con la sua nazionale e raggiungerebbe a Milano i compagni di Nazionale Theo Hernandez e Maignan.

Il Milan in questi giorni si è concentrato anche su un altro affare: Samardic. Sempre per il centrocampo, nelle prossime ore è previsto un incontro con il padre-agente, che non sarebbe alternativo al francese, ma un giocatore in più. La dirigenza di Via Aldo Rossi vedrà l’agente del serbo per vedere se la trattativa può andare in porto oppure no. Attualmente, l’offerta del Milan è salita a 20 milioni, quindi c’è una differenza di 5 milioni da colmare. Diversamente da quanto avviene per il centrocampo, qui non è necessario attendere cessioni poiché Kalulu, nuovo numero 5, può giocare anche come terzino, con Gabbia, Tomori, Thiaw e Pavlovic come centrali.