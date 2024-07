Giorni intensi per il mercato del Milan, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti telefonici con i rappresentanti di Niclas Füllkrug. Il 31enne del Borussia Dortmund e attaccante della nazionale tedesca, è pronto a lasciare la Germania verso nuove avventure.

Milan, trattativa sempre più vicina per Füllkrug

Sembrano positivi i contatti tra i rossoneri e i tedeschi per il futuro di Füllkrug, il Borussia sarebbe pronto ad avviare al trasferimento dell’attaccante verso Milano. Il Milan dovrà fare un’offerta convincente: serviranno almeno una ventina di milioni. La società di Via Aldo Rossi vorrebbe Füllkrug anche per avere un reparto offensivo con caratteristiche tecniche diverse. Infatti il 31enne andrebbe a completare la fase offensiva con Morata giocandoci insieme.

Al Milan è stato proposto anche Tammy Abraham, con gli agenti dell’inglese che stanno cercando una sistemazione al Numero 9 della Roma. I rossoneri sarebbero interessati solo ad alcune condizioni. Nella lista del Milan figura anche Jhon Duran, attaccante dell’Aston Villa, ma il costo è davvero alto: 30 milioni di euro. Il 20enne sperava di trovare maggiore spazio all’Aston Villa, anche se non sarà facile, motivo per il quale cerca una nuova esperienza.