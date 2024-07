Milan, Saelemaekers a un passo dal Leicester | Trattativa ai dettagli

Nonostante l’ottima stagione disputata al Bologna, il futuro di Saelemaekers sembra essere ben distante dal Milan, a causa dell’ampio ventaglio di opzioni di cui dispone Fonseca sugli esterni, dove si sono messi notevolmente in mostra Pulisic e Chukwueze nella loro prima esperienza in Serie A, convincendo sia Pioli che il nuovo tecnico portoghese.

Milan, contatti con il Leicester per limare l’accordo

Non essendo stato riscattato dal Bologna, i rossoneri sono alla ricerca di una nuova meta per il loro esterno belga, che piace molto in Inghilterra, in particolare al Leicester, che oltre a Soulè della Juventus, vorrebbe impreziosire l’attacco con il classe ’99.

Affascinati dalla tecnica dell’ex rossoblù, i foxes avrebbero inviato una prima offerta al Milan, che chiede per Saelemaekers una cifra intorno ai 15 milioni, e considerata la piccola differenza tra proposta e richiesta, le due parti sono in costante contatto per provare a definire gli ultimi dettagli per il trasferimento del numero 56.