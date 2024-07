Prende sempre più forma il nuovo Milan di Fonseca, la dirigenza lavora per far arrivare qualche colpo di mercato interessante. L’obiettivo dei rossoneri è quello di trovare l’attaccante giusto per la prossima stagione. Dopo aver puntato tutto su Zirkzee e poi perso l’occasione di portarlo a Milanello, adesso bisogna capire come muoversi al meglio.

Milan, si cerca di concludere per Fofana e Pavlovic

Guardarsi attorno alla ricerca di un 9, è quello che stanno facendo i dirigenti di Via Aldo Rossi. La prima accelerata sul mercato è proprio sul centravanti. In questi giorni i rossoneri hanno intensificato i rapporti con Beppe Bozzo e aumentato il pressing su Morata. Quattro anni di contratto per convincerlo ad accettare il Diavolo. Ma i riflettori sono tutti su Fofana.

Il centrocampista classe ‘99 da tempo sul taccuino di Moncada. Sono giornate importanti, il club rossonero si è presentato con una prima offerta di 12 milioni più bonus. Non ci siamo ancora, sarà necessario fare qualche sforzo ulteriore per avvicinarsi alla richiesta di 20 milioni del club francese.

L’altro colpo dei rossoneri si chiama Luka Pavlovic. Moncada ha avviato i primi contatti ufficiali con il Salisburgo. Il serbo piace molto perché risponde alla perfezione all’identikit tracciato dalla società: mancino di piede, grande struttura fisica con i suoi 194 cm e grande tecnica. La richiesta è di 20 milioni di euro. Il club rossonero sta studiando l’offerta migliore.