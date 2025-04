Il nuovo Ds del Milan non è stato ancora scelto. Nelle ultime settimane sono stati due i nomi principali in corsa. La fretta sta anche che il nuovo dirigente dovrà scegliere il prossimo allenatore e i rinforzi per la prossima stagione.

Milan, spunta Sabatini nella corsa al nuovo ds

Prima della gara contro il Venezia il Dt Moncada ha parlato proprio di questo: “Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un Ds per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”.

Il Milan continua la ricerca, all’inizio si pensava a Fabio Paratici, sfumato all’improvviso, proprio sul più bello, poi è balzato in pole Igli Tare ma non è ancora detta l’ultima parola visto che tra i nomi in corsa c’è anche Tony D’Amico. Ma non è escluso che la proprietà abbia contattato anche altri nomi a sorpresa. Tra gli altri nomi ritroviamo sicuramente Walter Sabatini, ex Roma e Inter che non ha smentito in questo senso: “Non mi permetterei mai di candidarmi, il Milan ha puntato ragazzi giovani e di talento come Tare e D’Amico. Non posso dirvi se mi hanno contattato”, le sue parole a ‘7Gold’.