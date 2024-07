Juventus, il Marsiglia di De Zerbi punta Soulè | E’ lui la vera alternativa a Greenwood

La Juventus potrebbe rientrare in un drama che sta avvenendo a Marsiglia, la nuova corte di Roberto De Zerbi. Infatti l’aria si è fatta pesante in Francia attorno a Mason Greenwood: da una parte è stato attaccato senza mezzi termini dal sindaco della città; d’altra parte è stato difeso da De Zerbi ha spiegato che se diventasse un suo giocatore sarebbe pronto a difenderlo come un figlio. Quale sarà il futuro del 2001 inglese? E come ci entra la Juventus di Giuntoli?

Juve, Marsiglia interessata a Soulé: richiesta bianconera di 30 milioni

In questo clima infatti l’arrivo dell’inglese in Francia potrebbe anche saltare e il portale transalpino But parla di chi potrebbe prendere il posto del giocatore dello United, puntando i fari su un giovane talento della Juventus. Se Mason Greenwood non dovesse arrivare, i francesi avrebbero in Italia il proprio Piano B: il Marsiglia è infatti seriamente interessato all’ala destra della Juventus Matias Soulé.

Il 21enne argentino, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Frosinone, ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 36 partite di Serie A lo scorso anno. LaVecchia Signora avrebbe chiesto 30 milioni di euro per il giocatore, ma potrebbe accettare anche una cifra inferiore“.