Lazio, Lotito torna alla carica per Greenwood: la situazione

Una volta concluso il trasferimento di Immobile al Besiktas, la Lazio dovrà pensare a come dovrà essere il nuovo reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo “Il Messaggero” Dia è stato bloccato, ma non convincerebbe molto i biancocelesti che sarebbero già alla ricerca di un’alternativa.

Lazio, il sogno rimane Greenwood

In questo senso, la Lazio continua a sperare nell’arrivo di Mason Greenwood dopo la frenata col Marsiglia. Il club francese aveva stretto un accordo con lo United per oltre 31 milioni più bonus e il 40% sulla futura rivendita, ma i tifosi hanno scatenato una vera e propria rivolta popolare a causa degli incidenti passati che hanno coinvolto il giocatore inglese. In questo caos, la Lazio sarebbe pronta ad alzare l’offerta per il Manchester United da 20 a 25 milioni.