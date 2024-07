Lazio, Immobile ha accettato la proposta del Besiktas | Ecco la richiesta di Lotito

In casa Lazio tiene banco la situazione e il futuro di Ciro Immobile: il capitano della squadra di Baroni si sta allenando in questo momento a Formello. Ma Per Immobile il futuro dovrebbe essere al Besiktas. Dopo qualche ora di silenzio, la notizia è esplosa anche in Italia trovando di fatto solo conferme. Ciro ha già detto sì alla proposta turca, oltre 6 milioni netti di ingaggio a stagione, da capire se un biennale fino al 2026 o un triennale fino al 2027.

Immobile vuole andare in Turchia, Lotito chiede 10 milioni di euro per il cartellino

Nel pomeriggio di ieri Immobile ha parlato con la società, dando un chiaro segnale su quella che è la sua volontà. Per lui il suo ciclo a Roma è concluso. Lotito e Fabiani non si opporranno, ma non lo lasceranno partire a zero. La prima richiesta è stata superiore ai dieci milioni di euro, una sparata che però non ha trovato terreno fertile. Si può chiudere per una cifra decisamente inferiore, ora la palla passa ai turchi che devono mettere nero su bianco la proposta per la Lazio. Immobile non è mai stato così vicino dall’addio e in casa Lazio la rivoluzione, definita ricostruzione dal presidente Lotito e ridimensionamento dai tifosi, non sta risparmiando nessuno.