Lazio, Lotito fiuta l’affare Greenwood: i dettagli

Il piano di Lotito per portare Greenwood alla Lazio

Secondo il “Messaggero”, l’obiettivo di Claudio Lotito sarebbe quello di portare Mason Greenwood alla Lazio. L’esterno inglese era stato accostato ai biancocelesti la scorsa estate, ma alla fine saltò tutto. La prima indagine è stata effettuata qualche settimana fa e ora è partito il vero e proprio assalto.

Lazio, ipotesi Greenwood sempre più concreta

Ad oggi, il Manchester United chiederebbe circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore inglese. Nel vertice di ieri con i Red Devils, Lotito ha proposto 18 milioni, la futura rivendita garantirebbe l’altro 50%. L’altra opzione è la stessa cifra più il cartellino di Mandas che varrebbe 18 milioni. Le prossime ore saranno decisive, con altri club italiani come Juventus e Napoli che potrebbero effettuare eventuali rilanci per il giocatore classe 2001.