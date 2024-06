Lazio, Lotito rifiuta la prima offerta del Girona per Castellanos: i dettagli

Taty Castellanos è arrivato alla Lazio l’estate scorsa e su di lui c’erano grandi aspettative, ma la mancanza di gol (solo 4 gol, di cui 3 contro il Frosinone retrocesso in Serie B) non gli negherà la permanenza nella prossima stagione.

Lazio, il futuro di Castellanos

Secondo il “Corriere dello Sport”, Taty si è ritirato dal mercato e resterà alla Lazio. La prima offerta da 13 milioni di euro del Girona è stata rispedita al mittente, con Lotito che ne voleva almeno 20, ma non si sa ancora se arriverà un altro rilancio. Il club biancoceleste continuerà quindi a contare sul giocatore sotto la nuova guida di Marco Baroni. Ovviamente, in attesa dell’arrivo di nuovi rinforzi offensivi, il duello offensivo tra Immobile e Castellanos proseguirà. Qualunque sia la scelta che Baroni farà in attacco, l’argentino dovrà cercare di non deludere la Lazio e dovrà guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore.