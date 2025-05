Edin Dzeko non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma ha tanta voglia di giocare e dare ancora il massimo. Il centravanti di origini bosniache, attualmente in forza al Fenerbahce, ha ribadito la sua volontà di continuare a giocare almeno per altri due anni.

Roma, possibile ritorno di Dzeko, finito anche nel mirino del Como

Il centravanti, forte di un rendimento che lo vede ancora tra i protagonisti del calcio turco, è molto richiesto sul mercato. Nelle ultime due stagioni in Super Lig, Dzeko è stato il secondo miglior marcatore, alle spalle del solo Krzysztof Piatek, ex Milan.

Come prima cosa c’è da segnalare anche l’interesse del Como di Fabregas, alla ricerca di un attaccante dal profilo esperto e in grado di far crescere i giovani. Naufragata, invece, la trattiva con la Fiorentina dopo un primo approccio. C’è poi un possibile ritorno alla Roma, che avrebbe valutato Dzeko come possibile riserva di lusso.