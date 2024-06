Juventus, piace Saelemaekers per la fascia: si tratta

La Juventus non intende presentarsi impreparata al prossimo appuntamento di mercato che inizierà ufficialmente la prossima settimana. Giuntoli e la sua squadra hanno messo diversi nomi in lista per accontentare mister Thiago Motta in vista della prossima stagione.

Juventus, Giuntoli mette nel mirino Saelemaekers

Oltre alla difesa e al centrocampo, la Vecchia Signora starebbe valutando anche il rinforzo delle fasce. Secondo “Tuttosport”, il nome più apprezzato sarebbe quello di Alexis Saelemaekers, che Motta ha allenato al Bologna lo scorso anno. Attualmente, Saelemaekers è tornato al Milan, che detiene la proprietà del cartellino del calciatore. I rossoneri valutano il giocatore poco più di 10 milioni di euro, e un’eventuale proposta della Juventus sarebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto ad un prezzo stabilito.