Milan, anche l’Atalanta si mette in lista per Saelemaekers: il belga è in uscita

L'Atalanta sonda il terreno per Saelemaekers in uscita dal Milan

Alexis Saelemaekers è in uscita dal Milan che vorrebbe monetizzarci il più possibile e anche il calciatore sembra essere intenzionato a non rimanere a Milano. Sul belga c’è l’interesse della Juventus come vociferato nelle ultime ore, ma anche l’Atalanta ha chiesto informazioni come scrive il Corriere di Bergamo. Dopo l’affare De Ketelaere riscattato i giorni scorsi proprio dal Milan, la dea vorrebbe acquistare un altro ex rossonero.

Milan, Saelemaekers vale 12 milioni di euro

L’esterno d’attacco di proprietà dei rossoneri è valutato 12 milioni di euro, cifra che l’Atalanta potrebbe sborsare senza problemi e oltretutto avrebbe più possibilità di partire titolare rispetto alla Juventus che starebbe dietro nelle gerarchie iniziali. Tutto questo favorisce il Milan che andrebbe ad incassare dei soldi per favorire il mercato in entrata.