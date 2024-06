Juventus, Saelemaekers obiettivo concreto | Giuntoli prepara l’offerta al Milan

La Juventus prepara l'offerta per Saelemaekers. Giuntoli vuole soddisfare la richiesta di Thiago Motta.

La Juventus fa sul serio per Alexis Saelemaekers. Giuntoli continua a portare avanti una trattativa silenziosa per il calciatore belga, jolly utilizzato 30 volte da Motta nell’ultimo campionato dei miracoli a Bologna. La Juventus, sottolinea il Corriere dello Sport, non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma proprio alla luce del pressing di Thiago Motta sta riflettendo su una proposta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni.

La Juventus pensa a Saelemaekers, il Milan chiede 11 milioni

C’è ancora distanza rispetto alla richiesta del Milan (11 milioni), ma non sembra così impossibile da colmare. Dopotutto, Saelemaekers preferirebbe non tornare al Milan dopo che i rossoneri hanno preferito cederlo nonostante lui sia stato uno dei protagonisti dello scudetto del 2022.