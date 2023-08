Calciomercato Milan, Saelemaekers non convocato da Pioli: possibile scambio con Kean

Mentre la clessidra è agli sgoccioli per decretare la chiusura dei battenti della finestra estiva di calciomercato, lo scorso week end ha battezzato l’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. Se per la prima sul rettangolo verde, alcuni giocatori hanno debuttato con i nuovi club, altri nomi sono stati esclusi dalla rosa della propria squadra. Uno di questi è l’ancora attuale Milan Saelemaekers, non convocato da Pioli per la gara di stasera 21/08 contro il Bologna.

Calciomercato Milan, anche Kean è fuori dai piani di Allegri

Ci sono coincidenze che a volte potrebbero far nascere certezze. Infatti spuntato due giocatori che sembrerebbero essere stati scartati dai piani dei loro allenatori. Parliamo di Alexis Saelemaekers, che non è stato convocato da Pioli per la gara del Milan a Bologna, mentre Moise Kean è risultato assente per presunti problemi fisici in occasione di Udinese-Juventus. Stando a quanto riportato su Sportmediaset, non sarebbe da scartare l’ipotesi di uno scambio tra l’asse Milano-Torino, anche se nulla è ancora certo. Ma se dovessero sfumare le trattative in corso della Juventus con il Sassuolo per Berardi e del Milan con il Chelsea per Broja, i due club italiani potrebbero trovare un’intesa. Saelemeakers potrebbe ricoprire la zona offensiva aiutando mister Allegri e Kean potrebbe diventare il nome tanto ricercato come secondo di Giroud.