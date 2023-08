Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: l’esterno preferisce il Bologna

Il Milan è alla ricerca di ultime occasioni di mercato per completare la rosa nel migliore dei modi. Tanti i profili nuovi su cui contare, ma mister Pioli è abituato ad avere due giocatori per ruolo per dare fiato alla squadra. Si era pensato ad un giovane, ex Roma, per alleggerire il lavora a Theo Hernandez, ma il giocatore ha scelto un’altra strada.

Calciomercato Milan, Calafiori va al Bologna

Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea, ha lasciato la Roma la scorsa estate e dopo una stagione di buon livello sarebbe pronto a tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, il giocatore sarebbe molto vicino al trasferimento in rossoblù. Niente da fare per il Milan che dovrà trovare un altro profilo.