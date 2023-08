Calciomercato Milan, il difensore atteso a Milano: poi visite e firma

Questa sera sbarcherà a Milano il nono acquisto rossonero. E’ fatta per Marco Pellegrino, centrale di difesa che arriva dal Platense. Il Milan ha chiuso l’operazione per 3 milioni più bonus e percentuale su futura rivendita. In questi ultimi dieci giorni di calciomercato la società rossonera si concentrerà sulle uscite e sull’acquisto di un altro attaccante, con Colombo destinato a una nuova avventura in prestito.

Calciomercato Milan, Pioli soddisfatto

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è soddisfatto della campagna acquista fatta dalla dirigenza. La cessione degli esuberi e l’inserimento di tante forze fresche, danno modo al tecnico di avere più scelte durante un campionato che sarà duro e difficile.