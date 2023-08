Calciomercato Milan, lo Sheffield United interessato all’attaccante: le ultime

Sondaggio dello Sheffield per Origi

Il Milan scenderà in campo oggi contro il Bologna ed inizierà ufficialmente la stagione. Intanto la dirigenza cerca di sistemare gli ultimi tasselli sul mercato ed oltre all’entrate, c’è da ragionare anche sulle uscite. Bisogna sfoltire la rosa e tanti nomi sono sul mercato. Nelle ultime ore, lo Sheffield United, ha mostrato interesse per l’attaccante dei rossoneri, ex Premier.

Calciomercato Milan, Origi nel mirino della Premier

Lo Sheffield United è interessato ad Origi del Milan, per sistemare il reparto offensivo. Il giocatore, preso dal Chelsea, non ha dimostrato a pieno le sue doti perciò la dirigenza sta valutando ogni possibile offerta, tra cui il prestito che chiede il club inglese. Nelle prossime ore ci potrebbero essere dei contatti con l’entourage del giocatore.