Juventus, intreccio di mercato con il Milan: idea scambio last minute

In ottica calciomercato ci sarebbe del clamoroso qualora dovesse andare in porto questa trattativa tra Juventus e Milan

Il campionato di Serie A è già iniziato ma il calciomercato aspetta la fine del mese di agosto per porre fine a tutte le voci che riguardano i trasferimenti, anche quelli più improbabili, di calciatori verso campionati esteri e non solo. In Italia poche squadre hanno piazzato colpi esorbitanti, ma c’è ancora tempo per le ultime sorprese che può regalarci questa sessione estiva di mercato.

Calciomercato, Juventus e Milan per uno scambio clamoroso

Stando a quanto riportato da SportMediaset Juventus e Milan starebbero pensando ad un incredibile scambio last minute, il ciò se nessuna delle due società riuscisse a piazzare i rispettivi colpi, obiettivi di mercato. Alexis Saelemaekers prenderebbe la via di Torino, mentre Moise Kean quella di Milano.