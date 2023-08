Calciomercato Milan, scelto il vice-Giroud

Due sono gli obiettivi principali del Milan: un difensore centrale e un centravanti che possa alternarsi con Olivier Giroud, il quale il 30 settembre varcherà la soglia dei 37 anni. L’attaccante francese, inoltre, non potrà reggere l’attacco rossonero da solo, e quindi per questo motivo la dirigenza del Diavolo è dall’inizio dell’estate che sta cercando un attaccante che possa esser affiancato al francese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, il centrocampista lascia ma resta in Serie A: il punto |

Negli ultimi giorni sono stati 2 i nomi più gettonati per l’attacco del Milan: Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea, e Hugo Ekitike, classe 2002 del Psg. Il primo è molto simile ad Olivier Giroud per caratteristiche fisiche, e dunque il francese potrebbe consegnare a Broja le chiavi dell’attacco del Milan del futuro. La trattativa per l’attaccante parigino, invece, è un po’ più complicata in quanto i parigini potrebbero inserire Ekitike come contropartita nella trattativa per arrivare a Kolo Muani dall’Eintracht.

Nella giornata di ieri è venuto fuori anche il nome di Moise Kean, attaccante della Juventus. Secondo quanto riportato da Di Marzio, i rossoneri ci avrebbero pensato in questi giorni e vorrebbero arrivare a Kean con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.