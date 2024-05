Il Milan lavora intensamente alla scelta del nuovo tecnico. La società rossonera deve decidere in brevi tempi chi sarà il sostituto di Stefano Pioli. Non è una scelta semplice, si punta al meglio per ripartire da capo dopo la deludente stagione. I nomi più caldi sono da settimane quello di Fonseca, ex Roma, e Conceiçao. Ma la società di Via Aldo Rossi spera di convincere Thiago Motta.

Milan, tra Fonseca e Conceicao spunta Thiago Motta

Casting aperti a Milano, si va avanti in casa rossonera con le riflessioni, ma dalla lista dei dirigenti, dove sono stato depennati ben cinque nomi, da Lopetegui, ad Amorim e De Zerbi (che si sono chiamati fuori), ai non pienamente considerati Conte, Sarri e Tuchel. Attualmente, in pole, ci sarebbe la pista Conceicao che, insieme a Fonseca, restano i nomi più gettonati. Ma tra i due si fa sempre più spazio Thiago Motta.

L’attuale tecnico del Bologna lascerà, dopo una stagione grandiosa, gli emiliani, a fine campionato. Sull’ex giocatore di Inter e PSG ci sono diversi club, tra cui la Juventus, che lo ha puntato come sostituto di Allegri. Non sarà facile, la strada è, e resta, in salita perchè il tecnico italo-brasiliano, il quale era già stato scelto dalla società come possibile erede di Pioli a fine del 2023, ma poi di fatto l’idea fu abbandonata, sembra vicino alla Juve, ma il Milan sta provando in silenzio a inserirsi e a portarlo a Milanello.