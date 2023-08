Calciomercato Lazio, il centrocampista lascia ma resta in Serie A: il punto

Dopo diversi acquisti la Lazio deve pensare a cedere qualche esubero di troppo. Toma Basic non ha mai impressionato Maurizio Sarri fin dal suo arrivo nel club biancoceleste. Il suo futuro, dunque, potrebbe essere ancora in Serie A ma non in maglia biancoceleste.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Bonucci e Lloris per una campagna acquisti da favola | Sarri sogna

C’è un club di Serie A sul croato

Tante squadre che puntano a salvarsi hanno fatto dei sondaggi per il centrocampista croato ma l’unica che sembra voler fare sul serio è l’Hellas Verona del nuovo allenatore Baroni. La Lazio preferirebbe cederlo a titolo definitivo ma non ha chiuso all’idea di Setti che si tratta di un prestito con diritto di riscatto.