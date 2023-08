Calciomercato Lazio, Bonucci e Lloris per una campagna acquisti da favola | Sarri sogna

Con Maximiano all’Almeria(la trattiva è praticamente conclusa sulla base di 10 milioni di euro), la Lazio ha urgenza di avere un nuovo portiere da affiancare a Provedel. I biancocelesti infatti, nelle prossime ore proveranno a chiudere l’acquisto di Lloris dal Tottenham, che ha sciolto i propri dubbi e che sbarcherebbe volentieri alla corte di Sarri come dodicesimo.

Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Lloris e Bonucci

Nelle prossime ore i biancocelesti proveranno a definire l’ultimo colpo, magari a centrocampo, dopo l’ottimo mercato fatto fino ad ora(vedi gli acquisti di Rovella e Pellegrini e l’arrivo di Kamada). Per far tutto ciò però è necessaria l’uscita di Basic, che ha diversi estimatori ed è alla ricerca di un posto da titolare, cosa che a oggi non può dargli Maurizio Sarri. E non è finita qui però, perchè la Lazio oltre al portiere francese potrebbe prendere anche Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus ma che piace anche all’Union Berlino, anche se il difensore preferirebbe rimanere in Italia.