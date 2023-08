Calciomercato Lazio, Lotito tenta il colpaccio: trattative in corso con un ex Campione del Mondo

Il presidente biancoceleste sogna in grande

La Lazio è alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Provedel, al fine di evitare una situazione simile a quella dello scorso anno, caratterizzata dal deludente rendimento di Luis Maximiano. Il portiere portoghese sta per lasciare il club e ha già trovato un’intesa con l’Almeria in Spagna. Nel frattempo, la squadra biancoceleste è concentrata sull’individuazione di profili esperti in vista della partecipazione alla Champions League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Kostic verso la Premier | SportPaper

Un nome che ha fatto la sua ricomparsa dopo molto tempo è quello di Hugo Lloris. I colloqui tra Lazio e Lloris risalgono addirittura ai tempi precedenti al suo trasferimento dal Nizza al Lione nel 2008. Il presidente Lotito sembra ora avere una nuova opportunità, dal momento che il portiere francese, come riportato da Sky, è disponibile sul mercato dopo l’arrivo di Vicario al Tottenham. Il suo ingaggio, leggermente superiore ai 3 milioni di euro, sembrerebbe essere gestibile per il club.

L’eventuale acquisizione di Lloris sarebbe un rinforzo significativo per la Lazio, fornendo non solo esperienza ma anche sicurezza nel reparto dei portieri. Con la possibilità di liberarsi facilmente dal suo attuale club e con un ingaggio accessibile, il percorso per vedere Lloris difendere la porta biancoceleste sembra essersi aperto nuovamente.