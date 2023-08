Ufficiale, Maximiano saluta la Lazio | Ora tutto su Lloris

Dopo l’ok da parte della Lazio, ora è arrivata anche l’ufficialità, Maximiano è un nuovo portiere dell’Almeria. La società biancoceleste ha definito gli ultimi dettagli e incasserà 10 milioni di euro dal club spagnolo.

Questo il comunicato da parte del club biancoceleste. “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión Deportiva Almería”. Nelle prossime ore il club di Lotito accelererà per Lloris, in uscita dal Tottenham.