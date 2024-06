Moggi: “Eliminazione Italia colpa di Gravina. Troppi stranieri in serie A”

Intervistato da Adnkronos, Luciano Moggi è tornato a parlare dell’eliminazione degli azzurri all’Europeo: “Molti incolpano l’allenatore per gli errori commessi – ha dichiarato l’ex juventino – ma il vero responsabile di questa sconfitta è il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. Egli non è riuscito a difendere gli interessi del nostro calcio, in quanto in Serie A giocano troppi stranieri che limitano le opportunità per i nostri giovani talenti. Anche se non si può impedire la libera circolazione dei lavoratori, avrebbe dovuto introdurre una regola che obbligasse le squadre a schierare non più di 5 giocatori stranieri”.

E poi ancora: “Sarebbe meglio se seguisse l’esempio del suo predecessore Abete e si dimettesse – ha proseguito -. Quando il Governo ha abolito il decreto crescita, Gravina ha avuto il coraggio di criticare, invece di ringraziarlo, poiché tale provvedimento non renderà più vantaggioso per i club acquistare uno straniero rispetto a un giocatore italiano”.