Nations League, Italia-Francia a San Siro

Torna in campo la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Dopo la delusione Europei la squadra azzurra scenderà in campo tra settembre e novembre per le sfide di Nations League contro Belgio, Francia e Israele, con la sfida interna contro i francesi che si giocherà a San Siro il 17 novembre.

Nations League, gli azzurri provano a riscattare gli Europei

Questo quanto comunicato dalla Figc, che argomenta come le prime due passeranno il turno mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere. Lo riporta Tuttomercatoweb.it.