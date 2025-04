La disastrosa stagione della Juventus sta per concludersi, e la dirigenza pensa già al futuro. La società della Vecchia Signora si sta già attrezzando per la nuova stagione, a prescindere di chi sarà al comando in panchina.

Juventus, Di Gregorio in bilico, idea De Gea

La Juve ha bisogno di un portiere di esperienza che convinca di più, Michele Di Gregorio, arrivato in prestito dal Monza e il cui riscatto è scattato a inizio 2025 per una cifra complessiva di circa 20 milioni, non ha risposto alle aspettative. Il portiere potrebbe essere già in bilico per questa estate.

Tra i possibili candidati nel caso dell’addio del portiere di scuola Inter, considerando comunque che la Juventus ha in rosa un giocatore di alto livello come Mattia Perin, il nome che più intriga i vertici dirigenziali è quello di David De Gea, attualmente tra i pali della Fiorentina. Il portiere spagnolo, attualmente ha 34 anni, e con la Viola ha firmato un contratto di un anno con opzione per il rinnovo di un altro anno. Nel caso la Juventus volesse chiudere per De Gea, dovrebbe versare una cifra alta richiesta dalla Fiorentina.