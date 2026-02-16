Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Calciomercato Milan, rinnovi in arrivo per Loftus-Cheek e Tomori

Anna Rosaria Iovino
serie a tim 2023 2024: lazio vs milan
FIKAYO TOMORI SORRIDENTE FA IL SEGNO OK ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan è sempre attivo e attento. Adesso che le nuove operazioni in entrata ed uscita sono chiuse, la società di Via Aldo Rossi si occupa dei rinnovi. In arrivo quello di Tomori e Loftus-Cheek. 

Calciomercato Milan, due rinnovi in arrivo

A Milano non si rallenta, dopo aver blindato il super portiere, Mike Maignan, il Milan lavora ad altri importanti rinnovi. I giocatori con i contratti più urgenti da rinnovare sarebbero quelli di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

I due giocatori sono entrambi in scadenza nel 2027, quindi bisogna avanzare per evitare di incorrere in problematiche future. Entrambi sono due pedine importanti per la rosa di Max Allegri. Le idee e le bozze per i rinnovi sono già pronte. Per quanto riguarda il difensore, il club ha proposto un prolungamento di tre anni con l’ingaggio uguale a quello attuale (3,5 milioni di euro). Su questo il suo entourage potrebbe aver qualcosa da ridire, anche se le sensazioni sono positive e la firma dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Per il centrocampista, ex Chelsea, dovrebbe proseguire anche lui in rossonero e quindi il rinnovo di contratto non dovrebbe avere ostacoli. C’è ancora da lavorare su tempi e ingaggio.

