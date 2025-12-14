Bartesaghi illude il Milan, Laurientè regala il pareggio al Sassuolo

San Siro fa da sfondo alla sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci da una striscia di tre vittorie consecutive, culminata nel successo in rimonta per 3-2 contro il Torino, risultato che ha proiettato la squadra di Massimiliano Allegri in vetta alla classifica, in coabitazione con il Napoli. I neroverdi, dal canto loro, arrivano all’appuntamento rinfrancati dal ritorno al successo nell’ultimo turno, grazie al 3-1 rifilato alla Fiorentina. Un risultato che ha interrotto un digiuno di vittorie che durava dal 9 novembre, data del netto 3-0 di Bergamo rifilato all’Atalanta, match che segnò anche l’epilogo dell’esperienza di Juric sulla panchina nerazzurra.

Milan-Sassuolo, giornata da sogno per Bartesaghi. Buon pari per i neroverdi

Il Sassuolo parte bene e passa in vantaggio al 13′ grazie a Koné che chiude il triangolo con Pinamonti e con un elegante tocco sotto supera Maignan. La reazione rossonera non tarda ad arrivare. Con il passare dei minuti il Milan aumenta il ritmo, alza il baricentro e crea diverse occasioni, costringendo Muric a più interventi. Il pareggio arriva al 34′: Loftus-Cheek mette un pallone teso che attraversa tutta l’area e trova Bartesaghi, appostato sul secondo palo, il quale firma l’1-1, segnando il suo primo gol in Serie A. Si va a riposo sul parziale di 1-1. Il Milan rientra in campo con un atteggiamento estremamente aggressivo e trova subito il sorpasso: al 46’ Nkunku lavora un pallone prezioso spalle alla porta e serve una sponda perfetta per il Bartesaghi, che si inserisce con i tempi giusti e firma incredibilmente la doppietta personale. I ragazzi di Max Allegri continuano a spingere alla ricerca del gol della sicurezza, ma a cavallo dell’ora di gioco devono fare i conti con due reti annullate. Al 58′ Pulisic insacca da pochi passi, ma l’esultanza dello statunitense viene immediatamente spenta dal fischio dell’arbitro per un fallo in attacco di Loftus-Cheek nell’azione. Otto minuti più tardi, al 66′, è il fuorigioco di Rabiot a negare il tris rossonero: il centrocampista trova la rete sul secondo palo dopo il colpo di testa dello stesso Loftus-Cheek, ma la posizione irregolare viene prontamente segnalata. Dopo aver rischiato a più riprese di scivolare sul -2, il Sassuolo trova incredibilmente il gol del pareggio al 76’. A colpire è il neoentrato Laurienté, che sfrutta alla perfezione il pallone tagliato sul secondo palo da Pinamonti e batte Maignan, firmando il 2-2 che gela il Meazza e spegne l’entusiasmo del pubblico rossonero. Scatenato il francese che pochi minuti dopo sfiora addirittura il contro sorpasso colpendo un palo con una grande conclusione da fuori. Finisce 2-2: al Milan non basta un super Bartesaghi. L’ingresso di Laurientè sposta gli equilibri e spegne la gioia rossonera. Il Diavolo rischia di dover abbandonare la vetta della classifica, in attesa di Napoli e Inter, impegnate oggi.

Milan-Sassuolo, il tabellino

2-2

Reti: 13′ Konè (S); 34′ 47′ Bartesaghi (M); 76′ Laurienté

Ammoniti: 23′ Fadera (S); 23′ Loftus-Cheek (M); 58′ Muhamerović (S); Thorstvedt (S);

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia(60′ De Winter), Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic(72′ Ricci). A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupinan, Odogu; Jashari, Ricci. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé(60′ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato(86′ Moro), Pinamonti(86′ Cheddira), Fadera(60′ Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurienté, Moro, Pierini. Allenatore: Longo.