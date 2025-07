Napoli, sprint finale per Ndoye | Sullo sfondo Kubo, Sterling e Laurientè

De Laurentiis prepara l'ultima offerta per Ndoye. Kubo, Sterling e Laurientè le alternative allo svizzero

Napoli, la situazione in casa azzurra per il post Kvaratskhelia

Il Napoli non smette di guardare al futuro e, mentre continua a inseguire Dan Ndoye come priorità assoluta per la corsia offensiva, apre un nuovo fronte con tre nomi che possono accendere la fantasia dei tifosi: Takefusa Kubo, Raheem Sterling e Armand Laurienté.

La pista Kubo affascina per talento e duttilità: la Real Sociedad lo considera incedibile, ma il club azzurro valuta le condizioni per un’operazione complessa che potrebbe decollare solo davanti a un’offerta importante. Sul taccuino spunta anche Raheem Sterling, che vive giorni di incertezza al Chelsea: l’inglese vuole minuti e un ruolo centrale, mentre Conte sogna un innesto di esperienza e qualità internazionale.

Capitolo Laurienté: l’esterno francese è reduce da una trattativa saltata all’ultimo con il Sunderland, pronto a investire 20 milioni prima del crollo dell’accordo. Un imprevisto che rimette il Napoli in corsa, perché l’ex Sassuolo resta un profilo perfetto per il 4-3-3 di Conte.

De Laurentiis e Manna restano vigili: la priorità si chiama ancora Ndoye, ma i nuovi contatti con Kubo, Sterling e Laurienté raccontano un Napoli ambizioso, deciso a chiudere il mercato con un colpo che faccia rumore. Le prossime settimane si prospettano essere incandescenti.