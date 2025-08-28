Milan, finale di mercato bollente: rossoneri su Nkunku e Dovbyk

Ore caldissime per il mercato del Milan. La dirigenza dei rossoneri sta lavorando su diverse piste portare al termine le ultime trattative di mercato. In pole per Igli Tare ci sono Christopher Nkunku e Dovbyk.

Milan, affari last minute

Il Milan ha puntato il francese in forza al Chelsea, che ha giocato nel Lipsia nella stagione 2022/2023 dove ha dato il meglio, 23 gol in 36 presenze. Il Milan ha messo la proposta sul tavolo dei Blues, il giocatore ha aperto alla partenza, ma bisogna trovare l’accordo con gli inglesi. Il Chelsea chiede 40 milioni di euro (37 più tre bonus). Per l’ingaggio si parla di una cifra intorno ai 5 milioni di euro. I soldi non dovrebbero essere un problema, Tare lavora alle entrate così come alle uscite. I rossoneri sono vicini alle cessioni di Musah all’Atalanta, Jimenez al Como e Chukwueze al Fulham.

Dusan Vlahovic piace a Max e alla dirigenza, ma il costo è alto e la trattativa con la Juventus non è semplice. I rossoneri si sono guardati intorno e hanno individuato un nuovo giocatore. Ecco che il nome di Artem Dovbyk potrebbe mettere d’accordo quasi tutti. L’ucraino è in uscita dalla Roma e la trattativa con il Villarreal non è andata in porto. Milan-Dovbyk è possibile che si chiuda per un prestito oneroso nelle battute finali del mercato.