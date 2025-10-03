Verona – Sassuolo 0-1: Pinamonti decisivo. Grosso vola a 9 punti in classifica

Il Sassuolo espugna il Bentegodi grazie alla rete al minuto 71 di Pinamonti che è riuscito a ribattere in porta il rigore parato da Montipò allo stesso attaccante neroverde. Non bastano al Verona le diverse occasioni create nell’arco di tutta la partita per strappare almeno un punto davanti ai propri tifosi. Grosso ottiene la seconda vittoria di fila e si porta a 9 punti in classifica agganciando momentaneamente Inter, Cremonese e Atalanta.

Tabellino del match

Reti: 71′ Pinamonti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (76′ Niasse), Gagliardini (65′ Akpa Akpro), Bernede (76′ Sarr), Bradaric (85′ Kastanos); Giovane (85′ Mosquera), Orban. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (59′ Thorstvedt), Matic, Konè (82′ Iannoni); Volpato (59′ Pierini), Pinamonti (87′ Cheddira), Laurientè (59′ Fadera). All. Grosso

Ammoniti: 44′ Serdar, 47′ Cheddira, 64′ Pierini, 75′ Muric, 91′ Belghali