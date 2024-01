Il Milan continua a lavorare al mercato in uscita. Secondo quanto riportato da SOS Fanta infatti la società rossonera ha trovato l’accordo con il club di Stirpe per la cessione in prestito del calciatore classe 2005, che arriverà in prestito fino al 30 giugno. Tanti i club su di lui anche se il difensore ha preferito approdare nella squadra di Di Francesco, allenatore perfetto coi giovani.