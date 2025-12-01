Mike Maignan continua ad essere uno dei principali protagonisti di questo Milan da scudetto. Dopo le parate a Dybala e Calhanoglu contro Roma e Inter, è arrivato anche quella con Gila nel match contro la Lazio. Con il ritorno a Magic Mike, sono tornate anche le discussioni sul suo futuro. Quale sarà il futuro di Mike?

Milan, patto con Maignan

Nelle ultime settimane sono tornate di grandissima attualità le chiacchiere sul futuro di Maignan. Il francese, dopo un periodo di stallo, molto vicino all’addio, è diventato di nuovo un leader. Attualmente la situazione è quella della scadenza di giugno e nessun accordo per il rinnovo. A giugno sarà addio. Ma il Milan sta pensando ad un nuovo accordo e, secondo Igli Tare, si è parlato di un “patto” tra le parti per mantenere la tranquillità, gli scenari di un divorzio a fine stagione sono tutt’altro che impossibili.

Il ds rossonero ha dichiarato: “All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è tanta serenità”. Ma non si può sperare in un accordo semplice, il Milan deve presentare un’offerta economica coerente, quindi non inferiore ai 5 milioni di euro. Non trovando un accordo, il rischio resta quello di perdere il portiere. Intanto la fila per portarlo via da Milanelli si allunga. Dalla Juventus all’Inter, tutti pronti a portare nel proprio organico uno dei migliori estremi difensori in circolazione.