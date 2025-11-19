Inizia a salire la febbre da derby e Milan ed Inter si preparano all’attesissima stracittadina. I rossoneri sono tornati ad allenarsi e per Max Allegri ci sono buone notizie: Adrien Rabiot torna ad allenarsi in gruppo dopo 44 giorni.

Milan, riecco Rabiot, ancora differenziato per Gimenez

Buone notizie in casa Milan: Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo dopo 44 giorni, il francese ha completamente smaltito il problema al polpaccio rimediato nella scorsa pausa per le Nazionali e sarà a disposizione di Allegri per domenica sera. Grande attesa anche per gli altri infortunati, ma probabilmente per il derby della Madonnina non sarà ancora disponibile Gimenez. Per il messicano ancora allenamento differenziato, sempre alle prese con i problemi a una caviglia che si trascina da diverse settimane.

Allegri ha modo di lavorare in anticipo anche con alcuni giocatori che sono rientrati prima dal ritiro con le proprie nazionali, con 24 ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia. I giocatori sono Maignan, Gabbia e Ricci. Allegri dovrà attendere giovedì per Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi, mentre per mercoledì sono attesi a Milanello Modric, Pavlovic, Nkunku, Leao e Odogu.