Il calciomercato Milan potrebbe dover impegnarsi anche sulla ricerca di un nuovo allenatore appena dopo un anno dall’arrivo di Max Allegri. Secondo i rumors il tecnico potrebbe essere chiamato in Nazionale, in questo caso arriverebbe l’addio ai rossoneri. Chi sarà a sostituirlo?

Calciomercato Milan, i nomi del dopo-Allegri

Il futuro di Allegri è tutto da scrivere: Milan o Nazionale? Dalla GdS arrivano i primi nomi per l’eventuale sostituzione sulla panchina del Diavolo. Per ora si va avanti per deduzione, ma ci sono già diverse voci.

Il primo nome spuntato fuori è quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna. Il tecnico dei Felsinei era stato accostato al Milan già nel 2024, dopo l’addio a Pioli, ma soprattutto l’anno scorso, quando è sembrato davvero a un passo da Milanello. A Via Aldo Rossi potrebbero nuovamente riprovarci, il tecnico è legato al Bologna fino al 2027 (a 3 milioni). Tra gli allenatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri, ci sono: Gasperini, Mancini, Thiago Motta e Simone Inzaghi.

Il Gasp è ai ferri corti con i giallorossi, il suo futuro in capitale sembra in dubbio. Roberto Mancini sembra che gradirebbe tornare in Europa dopo l’esperienza in Arabia Saudita. Thiago Motta, già in passato vicino al Milan, potrebbe essere preso in considerazione. Ma tra i nomi che sembrano impossibili, ma soprattutto clamorosi, spunta quello di Simone Inzaghi. Idee e richieste pazze che arrivano dal web.