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lunedì, Aprile 13, 2026
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Calciomercato Milan, addio a Leao: il prezzo è fissato

Di
Anna Rosaria Iovino
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milan calcio
RAFAEL LEAO RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Intorno al calciomercato Milan girano, da mesi, voci di un addio certo di Rafa Leao. Voci che sembrano concretizzarsi nel tempo. A rendere la situazione più difficile ci si mettono anche i tifosi, oramai delusi dal giocatore. A parlare sono i fischi che Leao ha ricevuto durante la sfida contro l’Udinese.

Calciomercato Milan, futuro lontano da Milano per Leao

A quanto pare a Via Aldo Rossi hanno anche fissato il prezzo per il portoghese. Questa estate, a fronte di un’offerta intorno ai 50 milioni di euro, la società del Milan lascerà andare il giocatore senza troppi dubbi. I fischi riservati al giocatore da San Siro durante la sfida contro l’Udinese, hanno ferito profondamente l’attaccante della Nazionale portoghese.

La rottura con i tifosi peggiora la posizione di Leao, già i dubbio per ovvi motivi. I fischi, molto probabilmente, andranno ad accelerare una separazione tra le due parti. Sebbene il club del Diavolo ed Allegri si impegneranno per proteggere Rafa, la strada verso la separazione sembra tracciata. Tanti i club disposti a portare via il portoghese da Milanello, con il Manchester United in pole position, ma anche tante società dell’Arabia Saudita hanno puntato il giocatore da tempo. La vetrina del prossimo Mondiale sarà decisiva per attirare i compratori necessari a soddisfare le richieste del Milan.

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