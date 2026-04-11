Milan, addio sogni di gloria. A San Siro passa l’Udinese (0-3)

A San Siro l’arbitro Marchetti ha appena decretato la fine del match tra Milan-Udinese. La gara al Meazza, valida per la 32esima giornata di Serie A Tim, è terminata per 0-2. In gol, nel primo tempo, per l’Udinese autorete di Bartesaghi al 27′ e Ekkelenkamp al 37′. Nel secondo tempo, l 71esimo, Atta mette in rete il 3-0. Con la gara di oggi, e in attesa degli altri risultati, il Milan è al terzo posto con 63 punti, mentre l’Udinese è decimo con 43 punti.

Milan-Udinese, il tabellino

Il primo tempo vede l’Udinese avanti di due reti a San Siro dopo 45 minuti. I friulani, a differenza degli uomini di Allegri, sono stati cinici e concreti. La formazione di casa lenta, prevedibile e poco concreta, non è stata capace di finalizzare mai azioni interessanti. L’Udinese va in vantaggio al 27′ con un tiro-cross di Atta deviato in porta da Bartesaghi. Dopo 10 minuti, al 37′, Zaniolo mette in area un cross perfetto per Ekkelenkamp che batte Maignan di testa. Udinese vicino al tris con Kristensen nel finale del primo tempo, la difesa del Milan si salva.

Il secondo tempo l’Udinese diventa subito pericolo con Solet, il Milan si porta in avanti con un timido Fullkrug. Intanto che iniziano a crearsi occasioni importanti, le due squadre si muovono con cautela nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Al 71esimo l’Udinese mette a segno il 3-0 con Atta. Il Milan prova a rimediare al danno, ma non riesce più a ritrovarsi. L’Udinese batte il Milan ed i suoi sogni di gloria ed espugna il Meazza 3-0.

MILAN, (4-3-3): Maignan – Athekame (46′, Fullkrug), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi – Ricci (60′, Fofana), Modric (72′, Jashari), Rabiot – Saelemaekers, Leao, Pulisic (72′, Nkuku). Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Gimenez, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu, Jashari, Gabbia.

UDINESE, (3-5-2): Okoye – Kristensen, Kabasele, Solet – Ehizibue, Ekkelenkamp (86′, Miller), Karlsson, Atta (85′, Zarraga), Kamara – Zaniolo, Davis (78′, Gueye). Allenatori: Runjac. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bertola, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Miller.

Reti: 27′, autorete Bartesaghi (U); 37′, Ekkelenkamp (U); 71′, Atta (U).

Ammoniti: 16′, Leao (M); 46′, Kristensen (U).

Espulsi: –