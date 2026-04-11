Torino-Verona 2-1: tris casalingo di vittorie per i granata, in gol con Simeone e Casadei

All’Olimpico Grande è terminata la partita Torino-Verona. La gara, valida per la 32esima giornata di Serie A Tim, è finita con il risultato di 2-1. In gol al 6′ del primo tempo Simeone, al 38esimo pareggia i conti Bowie del Verona. Nel secondo tempo il Toro si porta sul 2-1 al 50esimo con Casadei. Con la vittoria di oggi, e in attesa degli altri risultati, la classifica vede il Torino al 12esimo posto con 39 punti, mentre il Verona 19esimo con 18 punti.

Torino-Verona, il tabellino

Il primo tempo il Verona primeggia sul campo, ma ad andare in vantaggio è il Torino con il gol dell’ex: Simeone. L’attaccante raccoglie l’invito di Pedersen e batte Montipò in diagonale. L’Hellas va subito vicino al pari con il colpo di testa di Gagliardinic che si stampa sulla traversa, il gol arriva su un rilancio di Montipò letto male da Ismajli che lascia strada libera a Bowie, spietato davanti a Paleari. Primo tempo 1-1.

Il secondo tempo entrambe le squadre sono in gara e creano una lunga serie di occasioni. Al 58esimo viene annullato, in seguito al VAR, un gol al Torino. Il Verona crea maggior numero di occasioni per trovare il pareggio, ma la palla non riesce mai a finire in rete. Ci provano Orban, Bradaric e Oyegoke. Il match finisce 2-1 per il Torino.

TORINO, (3-4-1-2): Paleari – Coco (67′, Marianucci), Ismajli, Ebosse (85′, Maripan) – Pedersen, Casadei, Gineitis (78′, Prati), Obrador (84′, Biraghi)- Vlasic – Adams (78′, Kulenovic), Simeone. Allenatore: D’Aversa.

VERONA, (3-5-1-1): Montipò – Edmundsson (60′, Valentini), Nelsson, Frese (84′, Mosquera) – Belghali (82′, Sarr), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede /68′, Bradaric), Oyegoke – Harroui (60′, Orban) – Bowie. Allenatore: Sammarco.

Reti: 6′, Simeone (T); 38′, Bowie (V); 50′, Casade (T).

Ammoniti: 25′, Ismajili (T); 26′, Edmunddsson (V); 46′, Frese (V); 56′, Oygoke (V); 90’+5′, Valentini (V).

Espulsi: –