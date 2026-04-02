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lunedì, Aprile 6, 2026
Home Italia Nazionale Gravina e Gattuso lasciano FIGC e Nazionale. Chi al loro posto?

Gravina e Gattuso lasciano FIGC e Nazionale. Chi al loro posto?

E' il momento dei cambiamenti in casa Italia

Di
Salvatore Ciotta
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nazionale italiana di calcio
IL PRESIDENTE DELLA FIGC GABRIELE GRAVINA PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dopo la disfatta di Zenica il calcio italiano ha bisogno di fare tabula rasa e di ripartire da zero, serve un saldo indietro di almeno 20 anni quando il calcio azzurro dominava in europa e nel mondo.

Gravina quest’oggi lascerà l0incarico di Presidente della FIGC, ma il suo nome andrà nell’oblio e verrà scordato immediatamente, visto che in questi anni di presidenza non ha portato nessuna idea reale per riformare il calcio italiano. Anche Gattuso lascerà l’incarico di CT, l’ex Milan è con la famiglia a Marbella per riposarsi, ma a Ringhio non additiamo nessuna colpa, ha fato il suo dovere fino alla fine senza paura, ma non avevamo dubbi in merito a ciò.

Per la successione di Gravina i nomi sono quelli di Abete e Malagò, forse ad oggi il favorito, mentre per la carica di CT si pensa ad un ritorno di Mancini ma anche a Conte che potrebbe lasciare la panchina del Napoli.

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