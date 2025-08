Napoli, stretta finale per Guiterrez | Lo spagnolo a un passo dagli azzurri

Napoli, si chiude per Gutierrez: operazione da 18 milioni più bonus

La rivoluzione azzurra prosegue senza sosta. Dopo aver puntellato quasi tutti i reparti, il Napoli è pronto a completare il pacchetto difensivo con un innesto mirato: l’obiettivo è Miguel Gutierrez del Girona, profilo individuato da Antonio Conte per dare nuova linfa al lato sinistro. Il club partenopeo sta accelerando per chiudere l’operazione in tempi brevi, convinto che l’esterno sia la pedina ideale per un modulo che richiede corsa, resistenza e capacità di spinta.

Il calciatore, reduce da una stagione in crescita, risponde perfettamente all’identikit richiesto dal tecnico: giovane, affidabile in fase difensiva ma capace di affondare con continuità, qualità indispensabili per il 3-4-3 e le sue varianti. Le trattative sono entrate nella fase calda, con la dirigenza azzurra decisa a trovare la formula giusta per il via libera definitivo, che dovrebbe essere intorno ai 18 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. L’ottimismo cresce di ora in ora, segnale che la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Conte attende il suo nuovo jolly per la corsia mancina: l’innesto di Gutierrez completerebbe la catena di sinistra e consegnerebbe al Napoli una soluzione di livello per affrontare la nuova stagione con ambizioni sempre più concrete.