Napoli, Conte aspetta un esterno: si valutano Grealish e Chiesa

Napoli, il mercato parla inglese: due colpi da sogno

L’ultimo tassello nel puzzle offensivo del Napoli potrebbe arrivare da molto lontano. In Inghilterra, per la precisione. La dirigenza azzurra si concentra ora sull’esterno sinistro, dove si cerca un interprete in grado di accendere il Maradona e raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia. Due nomi si fanno largo più degli altri: Jack Grealish e Federico Chiesa.

Il fantasista del Manchester City, fuori dai piani di Guardiola già da mesi, rappresenta il profilo più mediatico e suggestivo. La sua esclusione dal Mondiale per Club è stata un messaggio chiaro da parte del tecnico catalano: per Jack è il momento di cambiare aria. Il Napoli ha effettuato i primi sondaggi, consapevole che l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, ma se il City aprisse al prestito con contributo sull’ingaggio, la pista diventerebbe molto più calda. Ritrovare De Bruyne, ora punto fermo degli azzurri, sarebbe un incentivo ulteriore per l’inglese.

Non troppo diversa la situazione di Chiesa.La sua esperienza a Liverpool si è trasformata in un incubo: appena sei apparizioni in Premier e la mancata convocazione per la tournée estiva. Il Napoli osserva, interessato. La possibilità di riportarlo in Italia con un ruolo centrale nel progetto tecnico piace a tutti, anche al giocatore. Nel frattempo Lindstrom è in uscita: pronto a volare al Wolfsburg in prestito con riscatto. Spazio libero per un nuovo innesto.