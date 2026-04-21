martedì, Aprile 21, 2026
Inter-Como, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Questa sera la squadra di Chivu e la formazione di Fabregas si affrontano a San Siro nella semifinale di ritorno

Anna Rosaria Iovino
200
LAUTARO MARTINEZ ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Torna la Coppa Italia, questa sera in scena a San Siro il ritorno della semifinale tra Inter-Como. La sfida all’andata è terminata 0-0, questa sera si saprà la prima finalista della Coppa. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio.

Inter-Como, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Berti-Cecconi. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: La Penna.

Dove vedere Inter-Como: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Como è in programma alle ore 21 a San Siro e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

