La Juventus archivia la pratica Bologna, ed ora la zona Champions è ad un passo

La Juventus batte il Bologna ed allunga a più cinque su Roma e Como per la zona Champions, che ora è veramente ad un passo con un calendario favorevole ai bianconeri.
La partita si mette subito in discesa per la squadra di Spalletti che dopo due minuti passa in vantaggio grazie ad un cross di Kalulu che David di testa devia in rete. La Juventus al 33′ coglie una clamoroso traversa con una bella conclusione di Holm dalla distanza. Nella ripresa il raddoppio è servito al 56′ con Mckennie che crossa perfettamente in area imbeccando Thuram che con un colpo di testa batte Ravaglia. Il Bologna è pericoloso con Rowe al 63′ che con un diagonale coglie il palo alla destra di Di Gregorio. all’82’ ci prova Moro dalla distanza con il pallone che esce di poco alto. Nel finale la Juve controlla il risultato, con il Bologna che resta in dieci a causa dell’infortunio di Bernardeschi appena entrato.
Il tabellino
Juventus-Bologna 2-0
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (dal 1′ st Thuram), Locatelli (C), McKennie, Cambiaso (dal 34′ st Gatti); Conceicao (dal 26′ st Zhegrova), Boga (dal 40′ st Openda); David (dal 26′ st Yildiz). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Lucumì, Helland (dal 23′ st Heggem), Miranda; Sohm (dal 14′ st Ferguson), Freuler (C), Pobega (dal 14′ st Moro); Orsolini, Castro (dal 31′ st Bernardeschi), Cambiaghi (dal 14′ st Rowe). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Joao Mario, Ferguson, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. Allenatore: Italiano.
Reti: al 2′ pt David, all’11’ st Thuram
Ammonizioni: Locatelli